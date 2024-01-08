В Петропавловске спасатели и волонтёры проводят противопожарные рейды

Пожарные вместе с волонтёрами вышли в рейд. Они напоминают жителям частного сектора о важности чистки дымохода. Особое внимание уделяют социально уязвимым слоям населения. Житель Подгоры Виктор Барановский знает, как правильно топить печь зимой. Дымоход чистит регулярно.

ВИКТОР БАРАНОВСКИЙ, житель г. Петропавловска:

— Спасибо большое за участие, что печку почистили, печка всегда нуждается в уходе, лишний раз дымоход прочистить. От этого, конечно, зависит безопасность, чтобы не было угарного газа. Печь всегда должна быть чистой и ухоженной.

Проверка пожарной безопасности в домах, целостности дымоходов и правил содержания печей — основные задачи спасаталей при обходе. ЧС-ники дают советы населению, ведут разъяснительную работу.

БЕКЗАТ СЕРДАЛИНОВ, старший инженер УЧС г. Петропавловска:

— Профилактическим обходом было охвачено более 3-х тысяч частных жилых домов. Данная работа будет продолжена до окончания отопительного периода. За 2023 год на территории города зафиксировано 128 пожаров.

С начала 2024 года в Петропавловске ликвидировали 1 пожар в многоэтажном доме. В частном секторе пожаров не зафиксировано.

Валерия Сиваш

