В Казахстане стартовал третий этап всеобщего декларирования

Декларировать доходы казахстанцев обязали в 2021 году, тогда это касалось физлиц, которые занимают ответственную должность в госсекторе. Как заявили в областном управлении госдоходов, отчёт по доходам позволит бороться с теневой экономикой, коррупцией и обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

САЙРАН МЕЙРАМОВ, заместитель руководителя департамента госдоходов по СКО:

— Третий этап начался 1 января 2024 года. Обязательства по предоставлению деклараций об активах и обязательствах возникают у бизнесменов, руководителей, учредителей, юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов. Обязательства по предоставлению деклараций возникают, если предприниматель является бездействующим или приостановившим деятельность.

Срок предоставления отчетности — до 15 сентября. В декларации нужно указать зарубежные активы: движимое и недвижимое имущество, вклады, если их сумма выше 1000 МРП, участие в доли уставного капитала предприятия. Также это касается и находящихся в Казахстане ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота, участия в долевом строительстве, интеллектуальной собственности, наличные до 10 000 МРП, нотариально заверенных займов. Подать декларацию можно на портале egov.kz. За неверные сведения или несданные документы юрлицо заплатит штраф. А скрыть свои доходы предпринимателям будет все сложнее.

САЙРАН МЕЙРАМОВ, заместитель руководителя департамента госдоходов по СКО:

— Отказаться от переводов, QR, требовать только наличные деньги за товар — это неправомерно и ущемляет права потребителей. Если такие факты будут, любой потребитель может обратиться в органы госдоходов. Согласно законодательству, мы будем принимать меры.

Меры носят административный характер, за нарушение предприниматель заплатит от 40 МРП. Сейчас в департаменте госдоходов занимаются разъяснительной работой с бизнесменами.

Анна Богословская