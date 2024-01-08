С 1 января увеличился размер минимальной заработной платы

По поручению Главы государства размер минимальной заработной платы с 1 января увеличили от 70 до 85 тысяч тенге. Это коснулось 1,8 млн наемных работников, включая 350 тысяч бюджетников.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— Кроме того, правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. Так, с 2020 года поэтапно повышается зарплата педагогов. Она увеличилась около 2 раз. В 2021 году начато поэтапное повышение зарплаты медицинских и социальных работников, в результате в течение 4 лет их зарплата также выросла в 2 раза.

В инспекции напоминают, в случае нарушения требований по оплате труда, а точнее выплаты меньше минимальной заработной платы, предусматривается административная ответственность.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— Для должностных лиц это 30 МРП. Для микро- и малого предпринимательства — 60 МРП. Для среднего предпринимательства — 100 МРП и для крупного — 150 МРП. Если будут нарушения, данные работники обращаются к нам, пишут заявление и подтверждающий документ прилагается. МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год Законом РК «О республиканском бюджете». Уважаемые работодатели области, просим не нарушать трудовое законодательство РК и с начала текущего года оплачивать МЗП не ниже 85 тысяч тенге.

В первую очередь повышение МЗП коснулось «низкооплачиваемых» работников. Работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Камилла Карим