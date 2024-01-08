Один факт интернет-мошенничества зарегистрирован за период новогодних праздников

В новогодние праздники полицейские выявили один факт интернет-мошенничества. Схема обмана заключалась в размещении фейкового объявления по продаже товара в социальной сети. В результате потерпевший лишился 56 тысяч тенге. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленника.

МИЛЕНА БАЛАЦКАЯ, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— За 2023 год на территории СКО зарегистрирован 771 факт интернет-мошенничеств. Свыше 120 дел данной категории направлено в суд. В результате профилактической работы, проведенной североказахстанскими полицейскими с населением, 825 человек отказали мошенникам в выполнении их требований и сообщили о неудавшейся попытке обмана в полицию на пульт «102».

Одной из самых распространенных в регионе схем интернет-мошенничества является телефонный звонок. Киберпреступники представляются работниками банка, сообщают о том, что неизвестные лица пытаются оформить кредит. Цель злоумышленников — завладеть номерами банковской карточки и кода, а также вынудить человека установить на свой смартфон приложения удаленного доступа. В считанные секунды люди теряют все деньги со счетов мобильных банкингов. Жертвами сетевых аферистов в прошлом году стали 327 жителей областного центра. На уловки интернет-мошенников, размещающих фейковые объявления, попались 123 горожанина.

МИЛЕНА БАЛАЦКАЯ, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— С учетом криминогенной обстановки работа по профилактике среди населения по информированию о новых схемах кибермошенников осуществляется со всеми государственными органами, банками второго уровня, микрокредитными организациями.

В случае поступления подозрительных звонков полицейские рекомендуют сразу обращаться в call-центр своего банка и в полицию по номеру «102».

Валерия Филатова