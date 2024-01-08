Интервью Касым-Жомарта Токаева нашло отклик у североказахстанцев

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

Начал работу Конституционный суд. По новым правилам прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Впервые состоялись выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжилось проведение выборов глав сел и городов районного значения, по итогам которых в прошлом году были избраны около 700 сельских акимов.Мы приступили к построению справедливой и конкурентной экономической системы. Занялись вопросами диверсификации и демонополизации экономики, обновления инфраструктуры, поддержки бизнеса и привлечения инвестиций. Последовательно решались наболевшие вопросы социальной сферы.

Таким для Казахстана был 2023й год. В ближайшие 12 месяцев перед нашей страной стоят новые вызовы и задачи. Об этом Глава государства рассказал в своём интервью газете «Egemen Qazaqstan».

ЗАУРЕ КАРТОВА, декан факультета истории, экономики и права Kozybayev University:

— В 2024 году мы будем отмечать 800-летие Улуса Джучи, предлагается обратить внимание на юбилей Каныша Сатпаева, Рахымжана Кошкарбаева. Эти события должны консолидировать нацию. Они, в первую очередь, говорят не о нашем прошлом, а о государственности, которая имеет многовековую историю, которая имеет позитивные примеры для молодого поколения, для гражданского общества. Инициативы Президента в социально-гуманитарной сфере очень важны. В первую очередь лидеры общественного мнения, члены экспертного совета АНК должны обращать внимание на инициативы и пропагандировать их среди населения.

Большую обеспокоенность у Главы государства вызывает насилие в семьях. На слуху у казахстанцев много громких преступлений, жертвами становятся женщины и дети.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, представитель СКОФ ОО «Международное общество «Қазақ тілі»:

— На Национальном курултае обсуждаются многие вопросы. Законодательные акты также претерпевают изменения. Мы обеспокоены домашним насилием. В прошлом году Президент страны трижды поднимал этот вопрос. К счастью, разрабатывается специальный закон, который поможет решить существующую проблему.

Отдельный блок интервью Главы государства был посвящен январским событиям. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев остановился на модели двоевластия, которую ему пытались навязать.

РУСТЕМ АРМАНОВ, председатель общественного студенческого объединения «За будущее Казахстана»:

— Конфронтации отразились на том, какие события мы увидели в январе, я думаю, что, конечно же, это не произошло бумом, а нарастало, как говорит Президент. Высказывание о том, что он не будет баллотироваться в следующем году, показывает то, что он чётко обозначает свою позицию, даёт нам надежды, что в действительности все реформы, о которых говорит Президент, будут исполняться, никакого двоевластия в дальнейшем происходить не будет.

В интервью Глава государства рассказал, что принял решение амнистировать граждан, попавших под влияние провокаторов. Амнистия применена в отношении 1 095 граждан из 1 205 осужденных ранее. По словам Касым-Жомарта Токаева, организаторы беспорядков и лица, получившие сроки за теракты, государственную измену, попытку насильственного захвата власти и другие тяжкие преступления, в полной мере отбудут свое наказание.

Дарья Пышмынцева