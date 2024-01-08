Более 250 случаев кори зафиксировали врачи в СКО с начала 2023 года

403 случая подозрения на корь зафиксировали в СКО с начала 2023 года. Из них 254 случая — подтвержденные.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В 2023 году — 241 случай. И с начала 2024 года у нас зарегистрировано 13 случаев. При этом в декабре 2023 года, если сравнивать с ноябрём, то заболеваемость выросла в 3,5 раза с 47 до 168 случаев. По территориальной принадлежности у нас большинство случаев или 85% заболевших зарегистрировано в Петропавловске.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано среди людей 15 лет и старше — 161 случай или 64% от общего числа. 91 случай приходится на детей до 14 лет. При этом 18 из них — младенцы. Главный внештатный детский инфекционист Елена Коптяева отмечает, что без вакцинации болезнь проходит тяжело. Появляется интоксикация, сыпь, светобоязнь и другие симптомы. Нередки и случаи осложнений.

ЕЛЕНА КОПТЯЕВА, главный внештатный детский инфекционист СКО:

— Осложнения при кори: это у нас могут быть пневмонии, кардиты, нефриты и самое главное — панэнцефалиты. По статистике у нас по детскому инфекционному отделению, начиная с ноября, во время вспышки кори в стране, у нас прошли 124 ребёнка с корью. В настоящее время находятся 23 ребёнка. И что я хочу сказать, до года у нас их прошло 17 человек. Все они не вакцинированы. И статистика показывает, и на практике мы это видим, что непривитые дети болеют гораздо чаще, чем привитые. Привитых у нас всего 10 человек из 124, которые прошли через наш стационар. У детей привитых, хочу заострить внимание на то, что протекает корь атипично. В чем это выражается: нет симптомов интоксикации, нет высокой температуры, катаральный период, когда кашель, он снижается от 1 до 2 дней.

На сегодня в ходе дополнительной массовой иммунизации против кори в области привито 60% населения или более 15,5 тысяч человек от плана подлежащих. В ходе наверстывающей иммунизации с 6 ноября привито более 1100 человек. Затронули на брифинге и эпидситуацию по ОРВИ и гриппу.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Она у нас характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. С 1 октября по 4 января эпидемического сезона 2023-2024 гг. зарегистрировано 48 568 сл. ОРВИ и 1 случай гриппа. Это грипп типа А.

В области закуплено 60 тысяч доз вакцины против гриппа «Гриппол плюс» российского производства. Охвачено иммунизацией 100% от плана вакцинации.

Диана Салихова