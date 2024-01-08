Более 2 тысяч фактов нарушения тишины зарегистрировано за прошлый год

Нарушения тишины в ночное время — одна из актуальных проблем любого города. Ничьё веселье не может быть ценнее права людей на отдых после трудового дня. К сожалению, об этом нередко забывают любители шумных вечеринок. Стражи порядка отрабатывают очередной вызов.

— Да. Нарушение тишины, музыку громко слушали, песни пели.

Закон запрещает шуметь с 22.00 до 9.00 часов утра в будние, с 23.00 до 10.00 часов утра в выходные и праздничные дни. В противном случае нарушители будут обязаны выплатить штраф в размере 5 месячных расчётных показателей.

— Всё, до свидания, спокойной ночи. Надеюсь, что нормально всё.

Для оперативного реагирования на подобные сигналы в Петропавловске на ночные дежурства заступают и участковые инспекторы. В выходные число вызовов увеличивается. Порой стражи порядка отрабатывают по 10-12 фактов за ночь.

— Дома никого не собирать, соседей не беспокоить, чтоб тихо, спокойно было, хорошо? — Всё ровно, всё ровно. — Всё, давайте, до свидания, не шумите, отдыхайте. Ночь!

Всего за прошлый год в Петропавловске зарегистрировано 2104 факта нарушения тишины по ночам. Полицейские убедительно просят горожан помнить о праве соседей на полноценный отдых.

Валерия Сиваш