Аким СКО посетил предприятия Петропавловска

«Султан — элеватор-мельнично-макаронный комплекс» основан в 1996 году. С тех пор на предприятии успешно производят макаронные изделия, муку, занимаются складированием и хранением зерна. Общая суммарная производительность цеха — 8 тонн в час или 192 тонны в сутки. Продукция реализуется не только по Казахстану, но и в Россию, Китай,Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Монголию. В планах запустить новый дизайн упаковки макарон.

Елена Ткачёва, заместитель генерального директора АО «СУЛТАН-ЭММК»:

— У нас 2 мельницы. Одна по переработке твердых сортов пшеницы. То есть, у нас свое сырье и из них мы непосредственно получаем муку высшего сорта для макаронных изделий и делаем макаронные изделия. У нас также есть мельница по переработке мягких сортов пшеницы, где мы вырабатываем муку высшего сорта для потребления всех потребителей.

Следующим пунктом назначения стал хлебобулочный комбинат. Здесь производят и кондитерские изделия. На выпекание хлеба, включая закваску и замес, уходит 7 часов. В микрорайоне «Береке» аким области посетил место строительства детского сада, работы ведутся с октября 2023-го года. Помещение планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— В Петропавловске все равно остается потребность в дошкольных местах. Для этого у нас начато строительство. Мы находимся на строительстве детского сада на 140 мест в микрорайоне «Береке». Подрядчик — ТОО «Основание». Сумма — 1 млрд 300 млн тенге. Этот сад полностью покроет потребность в дошкольных местах в данном микрорайоне.

Ознакомился Гауез Нурмухамбетов с деятельностью оптово-распределительного центра компании «Радуга». В помещении хранят 3 вида товаров народного потребления. Это продукты питания, предметы домашнего обихода и бытовая химия. А в ТОО «ДЕЗ» производят муку и зерновые. На рынке уже 21 год. На предприятии работают 70 сотрудников.

Дурсун Танрикулу, генеральный директор ТОО «DEZ»:

— В Афганистан отправим. 85% — экспорт, 15% внутри Казахстана продаем. В Турцию муку не отправляем, зерно отправляем: чечевицу, рапс, лен. В Афганистан муку. Отруби в Узбекистан отправляем. Пока сейчас так работаем.

Завершающим объектом стала компания по сборке мотоциклов «Урал». Товар экспортируют в Австрию, Корею, Россию. За прошлой год собрано 390 транспортных средств.

Сергей Дитюк, заместитель директора ТОО «IMZ — KAZAKHSTAN»:

— География наших поставок очень обширная — это Европа, страны Азии, Ближнего Зарубежья, Российская Федерация. Стоимость мотоциклов варьируется в зависимости от цветовой гаммы и комплектации и начинается она от 20 тысяч долларов.

В компании работают 20 сотрудников. Заработная плата составляет 200 тысяч тенге. В планах на 2024 год начать реализацию мотоциклов в Казахстане.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

