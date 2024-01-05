В Мамлютском районе взрыв газового баллона разрушил дом

Накануне около трех часов дня в пожарную часть города Мамлютки поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси. Чрезвычайная ситуация произошла в селе Минкесер. Содержимое пятилитрового баллона частично разрушило крышу и стену, обошлось без пожара. Термические ожоги разной степени получи пять человек, все они госпитализированы. Среди пострадавших трое мужчин, женщина и несовершеннолетняя девушка. В ДЧС напоминают: не стоит пренебрегать правилами пользования сжиженным газом в бытовых баллонах.



Анна Богословская