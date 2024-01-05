В Казахстане повышают эффективность мер против домашнего насилия

В столице состоялся брифинг, на котором обсуждались принимаемые меры по борьбе с домашним насилием.

“Сотрудниками подразделений по защите женщин от насилия введена практика по контролированию лиц, в отношении которых вынесены «защитное предписание». Участковыми инспекторами в период сотрудничества с пилотным «Интеграционным центром поддержки лиц и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» совместно со специалистами оказана помощь социально-правового и психологического характера 5 семьям. Наряду с этим, в пилотном режиме внедрен международный инструмент оценки рисков бытового насилия по системе «ODARA». С его помощью выявляются лица, потенциально склонные к совершению правонарушений в сфере быта, где работа с агрессорами проводится с привлечением психологов НПО”, — рассказала капитан полиции Айгерим Даркембаева.