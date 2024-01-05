В департаменте госслужбы жительнице помогли восстановить свои права

В марте прошлого года жительница СКО обратилась в городской отдел ЖКХ с заявкой на приватизацию жилья из госфонда. Более полугода в отделе не принимали документ в работу. Тогда в октябре заявительница подала жалобу в департамент Агентства по делам госслужбы, который организовал проверку. Как оказалось, причин, по которым заявку не приняли на рассмотрение, у руководства и сотрудников ЖКХ нет. Всего за год в управление государственных услуг поступило 40 обращений, по 5 из них права заявителей восстановили.

НУРГУЛЬ ЖАНМУРЗИНА, главный специалист управления государственных услуг департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— По результатам проверки в отделе ЖКХ департаментом выявлены нарушения закона о государственных услугах, выразившиеся в нарушении порядка и срока при оказании государственной услуги «Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда». Департаментом дана рекомендация рассмотреть данную заявку в установленные сроки. По итогам проверки на заседании жилищной комиссии, которая состоялась 15 ноября, данная заявка рассмотрена и заявитель получила одобрение на приватизацию жилья.

Анна Богословская