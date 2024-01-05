Проект «Верховенство Закона» запустили в СКО

Повышение правовой грамотности казахстанцев — одна из целей проекта «Верховенство Закона», который запустило РОО «Әділдік жолы». Направлено оно на пресечение терпимости к коррупционным правонарушениям.

АЙНАГУЛЬ НУРАХМЕТОВА, руководитель СКОФ РОО «Әділдік жолы»:

— Президент Казахстана в своих выступлениях большое внимание уделяет формированию справедливого общества. РОО «Әділдік жолы» поддержало эту идею, развивает её, т.к. мы професионально занимаемся этим уже 3-й год. В рамках проекта мы будем простыми словами разъяснять сложные вопросы, демонстрировать, как эффективно защищать свои права, как действуют законы.

По словам активистов объединения, повысив грамотность людей, можно снять ряд вопросов, не доводя их до преступлений.

АЙНАГУЛЬ НУРАХМЕТОВА, руководитель СКОФ РОО «Әділдік жолы»:

— Наша основная деятельность заключается в работе с обращениями граждан, но и выявление фактов нерационального использования бюджетных средств. Для этого мы мониторим портал госзакупок, где выявляем нарушения, направляем обращения в Комитет внутреннего государственного аудита. Они уже выявляют, есть ли административное правонарушение, составляют протоколы, накладывают штрафы. Если это уголовная ответственность возникает по нарушениям, по нашим обращениям, то они направляют в прокуратуру или в антикоррупционную службу.

В североказахстанский филиал за два года поступило 136 обращений. Намного меньше, чем в других регионах, отмечает специалист. К административной отвественности привлекли 42 сотрудника, наложили штрафы на сумму почти 9 млн тенге. Чаще всего жители обращаются по коррупционным фактам в сфере строительства, ремонта дорог. Если взять цифры по стране, то…

АЙНАГУЛЬ НУРАХМЕТОВА, руководитель СКОФ РОО «Әділдік жолы»:

— За период деятельности в рамках мониторинга госзакупок было выявлено более тысячи фактов нарушений и сэкономлено государственных средств более 15 млрд тенге. По фактам нарушения было привлечено к дисциплинарной ответственности более 300 руководителей, которые были оштрафованы на сумму более 260 млн тенге.

В проекте может принять участие каждый житель. Сообщить о проблемах и фактах коррупции можно по номеру Call center- 1463 или через веб-сайт «Adildik.kz». А также получить бесплатную юридическую консультацию и сопровождение от обращения до решения вопроса.

Диана Салихова