«Портал городских услуг» запустили в Петропавловске

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Удобно, быстро, не выходя из дома. Теперь могут получить услуги коммунальных предприятий по принципу «одного окна» жители и гости города. В Петропавловске запустили систему «Портал городских услуг».

АЗАМАТ БАЙТИМИРОВ, руководитель управления цифровых технологий СКО:

— 37 услуг коммунальных организацией запустили. Но в будущем планируем это количество увеличивать. Там в основном самые востребованные для населения. Вы стали владельцем новой квартиры. Вам нужно поменять в лицевых счетах данные владельца. Это можно сделать онлайн. Вы вызываете по приборам учета — снять прибор учета, опломбировку снять. Это тоже можно все сделать онлайн. Сейчас по «Кызылжар су» в летний период планируем по предоставлению подключения летнего водопровода. Такие услуги, которые именно востребованы.

Разработали программу три года назад специалисты ТОО «Интегро». Проект тогда презентовали Президенту страны и сразу же запустили в столице. Петропавловск стал четвёртым городом после Астаны, Атырау, Костаная, где внедрили эту систему.

АЗАМАТ БАЙТИМИРОВ, руководитель управления цифровых технологий СКО:

— Здесь у нас была проведена работа. Наши специалисты акимата города выезжали непосредственно в Астану, смотрели, ознакомились и с работой самой системы, и с работой фронт -офиса, получили отзывы от жителей Астаны.

Фронт-офис открыли на базе городского акимата, где специалисты будут оказывать помощь в получении услуг североказахстанцам.

Камилла Карим