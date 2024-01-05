Почти 1000 несертифицированных пиротехнических изделий изъяли полицейские

В управлении административной полиции подвели итоги 10-дневного республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника». С 25 декабря более 300 полицейских и ЧС-ников в составе 97 совместных групп проводили рейды и «отработки» по местам реализации несертифицированных пиротехнических изделий. В результате проинспектированы сотни локаций, проведено более 400 разъяснительных бесед с гражданами. По итогам выявлено 19 административных правонарушений. Изъято 986 пиротехнических изделий. Фактов обращения жителей области в медицинские учреждения, в том числе несовершеннолетних, не допущено.



Валерия Сиваш