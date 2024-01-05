Лидеры общественного мнения СКО обсуждают интервью Главы государства

Лидеры общественного мнения области обсуждают интервью Главы государства газете «Egemen Qazaqstan». Председатель корейского этнокультурного объединения Алексей Хан отметил для себя несколько моментов, на которых акцентировал внимание Президент.

АЛЕКСЕЙ ХАН, председатель корейского этнокультурного объединения «Хангук Казахстан» АНК СКО:

— Не секрет, что Казахстан — одна из самых закредитованных стран. Начала действовать программа по банкротству физических лиц. Что очень интересно — это строительство новой станции АЭС. Казахстан является крупнейшим поставщиком урана на мировой рынок.

Сейчас у казахстанцев есть время, чтобы взвесить «за» и «против» строительства АЭС в нашей стране. Окончательное решение будет принято после референдума. Такова позиция Главы государства.

СВЕТЛАНА КНЯЗЕВА, активист ОО «Украинский культурный центр Северо-Казахстанской области»:

— Я его поддерживаю именно в программе для социальной сферы. В ней Президент обращает внимание на молодое поколение, работу в разных направлениях, особое внимание уделят детям.

В рамках нового проекта 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в Единый накопительный пенсионный фонд. Заместитель городского Совета ветеранов, считает, что Касым-Жомарт Токаев очень многое делает для молодого поколения.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель городского Совета ветеранов:

— Большая работа идет по поддержке молодёжи, новые вузы открываются, по программе «Болашак» новые ребята едут за границу, мы уверены, что новое поколение этих ребят будет продолжать наше дело, будут вносить свой вклад в новый Казахстан, который провозгласил наш Президент.

Дарья Пышмынцева