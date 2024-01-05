Изменился состав ФК «Кызылжар»

Футбольный клуб «Кызылжар» готовится к предстоящему сезону. Подготовка пройдет в Турции. Первые тренировочные сборы начнутся 10 и завершатся 30 января. Сейчас определяются команды-соперники. Этот футбольный сезон «Кызылжар» будет встречать без своего полузащитника и по совместительству капитана. Уроженец Западно-Казахстанской области Еркин Тапалов 1,5 года защищавший честь нашего региона, перешёл в костанайский футбольный клуб «Тобол». На своей странице в социальной сети спортсмен поблагодарил руководство клуба, коллег и болельщиков. В состав «Кызылжара» на днях уже перешли несколько футболистов: полузащитник Мади Хасен из Талдыкоргана, латвийский защитник Владислав Сорокинс и украинский нападающий Алексей Щебетун.



Валерия Сиваш