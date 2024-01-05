Итоговый экзамен по государственному языку будут сдавать все казахстанские школьники

Учащиеся 5, 6, 7, 8 и 10 классов будут сдавать итоговый экзамен по казахскому языку. Тестирование будет проводиться в письменной и устной формах. Оцениваются такие навыки, как аудирование, говорение, чтение и письмо. Все задания составляют педагоги.

АЛМАГУЛЬ ОСПАНОВА, главный специалист управления образования СКО:

— Экзаменационные вопросы каждый учитель готовит сам. Материалы рассматриваются педагогическим советом школы. В течение учебного года с учащимися проводится подготовительная работа. Родителям тоже все правила и нюансы разъясняют.

Вместе с тем в 2024 году внедрят уровни владения государственным языком. Национальный центр тестирования будет проводить тестирования и выдавать сертификаты. Как отмечает Президент Касым-Жомарт Токаев, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами по-прежнему остается стратегическим направлением государственной политики.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Овладение государственным языком — это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен.

На знание казахского языка школьников будут проверять уже в мае. Ранее этот экзамен сдавали только ученики 9 и 11 классов.

Валерия Филатова