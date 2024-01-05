7 января в эфире МТРК покажут фильм о нашем земляке Байкене Ашимове

УНДАСЫН АШИМОВ, академик НАН РК:

— Это целая эпоха, это почти 100 лет разной жизни, от голода и до премьерства. Конечно, многие думают, Ашимов всю жизнь работал руководителем, конечно, у него жизнь была неплохая, жизнь была тяжёлая, многие испытания прошел, но сохранил себя до преклонного возраста.

Это отрывок из фильма о видном государственном деятеле, нашем земляке Байкене Ашимове. История жизни длинною больше девяноста лет рассказана его сыном — академиком Национальной академии наук республики Ундасыном Ашимовым. В его воспоминаниях — то, в каких трудностях проходило становление будущего председателя совета министров Казахской ССР. То, как просто жила семья одного из самых высокопоставленных руководителей того времени. Об отношениях между родителями, которые прожили вместе всю жизнь. А еще о том, каково это быть сыном такого известного человека.

УНДАСЫН АШИМОВ, академик НАН РК:

— И после его ухода из жизни его почитает народ, в Петропавловске открыт бюст бронзовый. Это его родина. Там же колледж, в котором он начинал, я вам говорил о техникуме — фабрично-заводском училище. Там сейчас колледж железнодорожного транспорта, вот этот колледж носит его имя. В Покровке, где он учился в техникуме, открыта мемориальная доска. Улицы в ряде городов названы в честь него. Это Астана, Алматы, Караганда, там микрорайон назван. В Талдыкоргане, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Экибастузе. Мечеть в Алматы носит его имя. Его заслуги оцениваются народом, государством, его заслуги перед нашей страной.

Фильм о Байкене Ашимове смотрите в эфире МТРК в воскресенье 7 января в 18.30

Дарья Пышмынцева