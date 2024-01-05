7 января православные отметят Рождество Христово

7 января православные встретят Рождество Христово. Во всех храмах страны сейчас хлопотное время. Культовые объекты украшают, подготавливают к важному празднику. 6 января верующие встретят Рождественский сочельник. В этот день вечером во всех храмах начнутся праздничные церковные службы. Принято считать, что в Сочельник и Рождество обращение к Богу имеют особенную силу. Чтобы встречать прихожан на Рождество, священнослужители наденут рясы белого цвета, олицетворяющие божественный свет. Этот праздник православные будут отмечать в это воскресенье.



Дарья Пышмынцева