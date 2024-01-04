Вечер памяти писателя и поэта Зейнел-Габи Иманбаева

В государственном архиве состоялся круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения писателя Зейнел-Габи Иманбаева. Участие принимали почётные журналисты, ветераны труда, профессора, директора районных филиалов, а также студенты Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Зейнел-Габи Иманбаев был очень начитанным человеком, знал много произведений. Многие учёные считают его писателем деревенской прозы. Он очень хорошо и реалистично описывал деревенскую жизнь, напоминал о традиционных ценностях.

Первые рассказы Зейнел-Габи Иманбаева вышли в свет в начале 50-х годов прошлого века. В своих стихотворениях, повестях и новеллах он призывал молодое поколение любить свою страну, беречь природу и трудиться на благо Родины. Его произведения публиковались в республиканских журналах и газетах. Дочь писателя Марал Оспанова — талантливая поэтесса, член Союза писателей РК. Именно отец привил ей любовь к поэзии еще в подростковом возрасте.

МАРАЛ ОСПАНОВА, дочь Зейнел-Габи Иманбаева, член союза писателей РК:

— Отец был очень общительным человеком. Всегда делал добрые дела, трудился на благо общества. В одном из интервью он даже говорил, что не может жить без общества. Часто протягивал руку помощи односельчанам. Был неравнодушным к проблемам других людей.

На вечере представили выставку о жизни и деятельности писателя на основе архивных документов и фотодокументов из личного фонда.



Валерия Филатова