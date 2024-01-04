В сфере образования РК в 2024 году произойдут изменения

В этом году внедряются очередные новшества в Единое национальное тестирование. В частности, изменится количество тестовых заданий: по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» количество вопросов сократится на пять, но увеличится количество вопросов по профильным предметам — до 40. Также добавят пять заданий на соответствие выбора из списка в профильных предметах. В целом количество заданий остается без изменений — 120, максимальное количество баллов тоже — 140. Но, сократится время тестирования: на сдачу ЕНТ учащимся выделят 3 часа 30 минут вместо 4 часов. Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут. Еще одним новшеством в этом году станет обязательная сдача предмета «Математическая грамотность» для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами «История Казахстана» и «Грамотность чтения». С 2024 года в Казахстане также внедрят новую систему оценки школ. Она позволит выявлять слабые объекты образования и точечно решать их проблемы. Оценка будет проводиться ежегодно национальным координатором, которого будет определять правительство, с привлечением независимых экспертов. Кроме того, оценка позволит решить вопрос материально-технической оснащенности школ, влияющий на качество образования, а также назначать руководителями организаций подготовленных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, навыки, умение работать с коллективом и детьми. В этом году в министерстве просвещения обещают завершить процесс оцифровки учебников и 100% перевести их в электронный формат.



Дарья Пышмынцева