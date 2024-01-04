В фонде социального медицинского страхования напоминают о необходимости проверки статуса в ОСМС

С 1 января 2024 года в связи с утверждением нового размера минимальной заработной платы корректируются суммы взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование. Это данные пресс-службы профильного фонда. Там же напомнили, что в Казахстане есть незастрахованные граждане. Чтобы изменить свой статус в системе ОСМС, необходимо иметь платежи за 12 прошедших или 12 будущих месяцев подряд. При втором варианте плательщик получает статус на предстоящий год. То есть, чтобы застраховаться на год вперед, нужно оплатить взносы за период с января по декабрь 2024 года. В 2023-м году при минимальной заработной плате 70 тыс тенге годовой взнос самостоятельного плательщика составлял 42 тыс тенге. С 1 января, учитывая рост МЗП до 85 000 тенге, данная оплата увеличилась до 51 000 тенге.

Проверить статус застрахованности можно следующими способами:

• через мобильное приложение Qoldau 24/7

• официальный сайт fms.kz

• @SaqtandyrýBot в Telegram

• Контакт-центр 1414

• мобильное приложение Damumed

• мобильные приложения банков

• сайт электронного правительства egov.kz

Дарья Пышмынцева