Школьники участвуют в областном этапе республиканской олимпиады

В Петропавловске стартовал третий областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Их на выбор 15 — гуманитарного и математического направлений. Свои знания проверяют 420 учащихся школ. Ученица Смирновской школы — гимназии Арина Науменко отвечает на вопросы по основам права.

АРИНА НАУМЕНКО, учащаяся школы-гимназии с. Смирново, Аккайынский район:

— К этой олимпиаде мы готовились с начала года. Я прошла районный этап и перешла на областной уровень. По основам права я участвую не первый год. Мне ближе как-то этот предмет, изучать право, изучать законы. Я занимала место в 10 классе второе место в области и по району первое место. На республику не проходила.

Учащийся областной специализированной гимназии — интерната для одарённых детей им.Абу Досмухамбетова Елдар Жумабек с 7 класса интересуется историей Казахстана. Не раз принимал участие в подобных олимпиадах.

ЕЛДАР ЖУМАБЕК, учащийся областной специализированной гимназии — интерната для одаренных детей им.Абу Досмухамбетова:

— Я принимаю участие в олимпиадах по истории Казахстана, поскольку считаю этот предмет очень интересным и познавательным. Я люблю свою родину, для меня долг — знать историю своей страны. В истории становления Казахстана было очень много событий, и мне интересно знать их причины и цели. Я в прошлом году принимал участие в олимпиаде. В областном этапе я взял первое место, на республиканском этапе получил третье место.

Олимпиада проходит ежегодно. По словам организаторов, цель интеллектуальных соревнований — развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и повышение престижа образования.

ВАЛЕНТИНА ЧЕРНЫХ, руководитель отдела управления образования СКО:

— Олимпиада проводится в два тура — 4 и 5 января. 6-го числа предусматривается день апелляции. Может проводиться в режимах онлайн и оффлайн, то есть непосредственно. Жюри — представители регионального СКГУ. Хотелось бы отметить экспериментальный тур. Второй тур будет по предметам химии и физики. Пройдет для наших школьников на базе нашего университета. Для того, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия, организовано дежурство ювенальной полиции, медицинских работников.

Для соблюдения академической честности и прозрачности на местах работают методисты и сотрудники республиканского общественного объединения «Әділдік жолы». По итогам областного этапа победители представят наш регион на республиканском уровне.

Камилла Карим



