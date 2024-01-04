Сенаторы продолжают посещение районов СКО

Посещение Мамлютского района сенаторы Ольга Перепечина и Асем Рахметова начали с местной школы-гимназии № 1. Здесь обучается 447 детей, а получают знания и занимаются творчеством они теперь в комфортных условиях. В рамках проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» здесь полностью обновили оснащение и задействуют в работе коллег.

Центральную котельную в Мамлютке построили в 2016 году, она отапливает пять социально значимых объектов. На данный момент её пЕредали в доверительное управление частному инвестору. В пункте теплоснабжения два котла: основной и резервный, но, как отметила сенатор Ольга Перепечина, этого недостаточно.

ОЛЬГА ПЕРЕПЕЧИНА, заместитель председателя Сената Парламента РК:

— И населением, и руководством района поднимается вопрос о необходимости выделения дополнительных средств на приобретение еще двух котлов, чтобы обеспечить город Мамлютку максимально централизованным отоплением. Сегодня вопросы водообеспечения, отопления, газа, электрообеспечения — это, прежде всего, качество жизни наших граждан.

Сети теплоснабжения эксплуатируются с 2019 года, их протяженность — 1,6 км. В этом году собираются построить еще 854 метра, это обеспечит теплом 12 двухэтажных домов. Стоимость проекта — около 165 млн тенге.

Анна Богословская

