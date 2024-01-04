С 1 января 2024 года в Казахстане появилась возможность зарегистрировать ДТП онлайн по «Европротоколу», не вызывая полицию и страховую компанию

Приложение для Фонда гарантирования страховых выплат (ФГСВ) РК разработало Первое кредитное бюро. По итогам первых дней поступило 1099 заявлений, 6 заявлений получили финальный статус «зарегистрировано». Это означает, что оба участника поставили свои подписи, заявление направлено в ЕСБД. Около 60% поступивших заявлений было по разным причинам отклонено самими пользователями, в т.ч. потому, что люди только знакомились с сервисом. На момент сбора данных 385 заявлений были в процессе заполнения, 33 ожидали подписи первого участника, еще 12 – второго.

Следует отметить, что зарегистрировать ДТП онлайн можно, если сумма ущерба не превышает 100 МРП и если из-за происшествия не пострадало здоровье третьих лиц и городская инфраструктура.