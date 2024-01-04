Прогноз погоды на январь

По словам синоптиков, погоду в январе часто будут определять атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. На большей части области они прогнозируются в виде снега. Ожидаются метель и гололед, а также усиление ветра до 15-28 м/с.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Средняя за месяц температура воздуха ожидается -13-15 градусов, что выше нормы на 1-2 градуса. В середине первой декады ожидается температура воздуха ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 20-25, местами 30 мороза, днем 17-22, на юге области — 12 мороза. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 5-10 мороза до 15-20 мороза, днем от 0-5 мороза до 5-10 мороза.

В третьей декаде января температура воздуха поднимется до 2-7 мороза ночью и до 5-10 — днем. Жители города надеются, что два месяца зимы пройдут без сильных метелей и морозов.

— Синоптики говорят, морозец будет, а потом потепление скоро. Скоро пойдет оттепель, будем весну ждать.

— Два — нормально, два дня — холодно, поэтому по прошлым прогнозам тепло будет.

— Теплая погода. Ну, такая, местами морозы, конечно. Сегодня хорошо.

— Погода прекрасная, чудесная. Мы гуляем в выходной.

— У природы нет плохой погоды. Погода всякая хорошая: и морозы, и ветра.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы. Это более 25 мм. К слову сказать, самая высокая температура в январе была зарегистрирована в 1948 году — 4 градуса тепла, а самая низкая в 1940-м, тогда термометр показывал минус 44 градуса.



Валерия Сиваш