Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал обширное интервью Президента страны Касым-Жомарта Токаева

“В интервью Глава государства, подробно ответив на многие актуальные вопросы, изложил стратегическое видение развития страны в предстоящие годы. Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, в Казахстане проведены важнейшие политические реформы, в результате которых, в частности, выстроена эффективная система сдержек и противовесов между ветвями власти, укрепляются политические институты, обеспечена широкая репрезентативность в Парламенте, создан Конституционный суд как действенный институт защиты прав граждан. Как было подчеркнуто Главой государства, политические реформы в Казахстане имеют не только системный, но и необратимый характер, так как политический менталитет нации претерпел кардинальную трансформацию. Правовая грамотность и активность граждан стали главным гарантом демократических преобразований. Поэтому наши граждане уже не допустят отката назад к старой системе и будут отстаивать свершившиеся перемены”, — отметил Маулен Ашимбаев.