Портал городских услуг работает в Петропавловске

В целях упрощения получения жителями и гостями города услуг организаций жилищно-коммунального сектора в Петропавловске запустили систему «Портал городских услуг». Это новый формат взаимодействия населения и городских организаций. Портал объединяет в себе оказание коммунальных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» и напрямую предоставляет услуги, которые ранее оказывались субъектами естественных монополий и другими государственными учреждениями самостоятельно. Получить услуги, не выходя из дома, можно зайдя на сайт «sqoqyzmet.kz». Для этого достаточно иметь электронную цифровую подпись, электронные копии правоустанавливающих документов и удостоверение личности в форматах пдф и jpg.



Камилла Карим