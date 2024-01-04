Единую цифровую платформу для библиотек запустят в РК

Более 11 тысяч казахстанских библиотек на сегодня используют разные информационные системы и каталоги. Для упорядочения книжного фонда страны разрабатывается единая автоматизированная платформа. С её помощью читатели смогут легко найти нужную им книгу или же ее электронную версию. Внедрят и единые электронные читательские билеты с доступом во все библиотеки РК. Зарегистрироваться и получить такой билет пользователи смогут через портал электронного правительства. В пилотном режиме платформу планируют запустить в 2024 году. В первую очередь она заработает на базе крупных библиотек.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, заместителя Премьер-министра РК:

— Цифровая платформа создается для обеспечения доступности гражданам всего книжного фонда страны. Поэтому в первую очередь переход на электронный вариант будут осуществлять 10 крупных библиотек. А остальные должны провести сверку. При полном соответствии книжного фонда библиотекам остается только адаптировать программы поиска для читателей.



Дарья Пышмынцева