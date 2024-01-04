10 тысяч фактов превышения скорости зафиксировали в СКО в 2023 году

Табельное оружие, жилетка со светоотражающими элементами, жезл и неизменный видеожетон, который будет включен следующие 12 часов, — сотрудник батальона патрульной полиции Руслан Галиев готов заступить на дежурство. Мамлютский район, участок трассы «Челябинск — Новосибирск» — один из самых оживлённых в области, говорит полицейский, а потому требует повышенного внимания.

За 2023 год на автодорогах республиканского значения в СКО выявили свыше 32 тысяч нарушений. Практически каждое третье — превышение скорости: свыше 10 тысяч фактов. Далее в числе самых частых нарушений — неиспользование ремней безопасности и телефонные разговоры за рулем.

— Всем водителям хочу сказать, что в ночное время надо ехать по-тихому. Сейчас вот по трассе очень много косуль, они выбегают, происходят ДТП.

Снижать скорость на опасных участках, в местах, где лес подходит близко к дороге, возле населённых пунктов — это советы опытного полицейского, который не раз сталкивался с последствиями ДТП. Стражи порядка отмечают: безопасность поездки могут гарантировать только строгое соблюдение правил дорожного движения и повышенное внимание. За прошедший год на дорогах области остановили 203 пьяных водителя.

Диана Салихова