В праздничные выходные в регионе произошло 7 пожаров

В праздничные выходные в регионе произошло 7 возгораний. 1 января в г.Булаево района М.Жумабаева в 02:46 в 5-ти этажном жилом доме на балконе 3-го этажа произошел пожар на площади 4 кв.м. Спасатели эвакуировали 6 человек. Не обошлось без ЧС в Булаево и во второй день наступившего года. Произошел пожар в 16-квартирном жилом доме. Огнеборцы успели вынести 27-литровый газовый баллон, эвакуировали 13 человек. Поступали на пульт спасателей и звонки, не связанные с возгораниями. Так, в канун Нового года в Тайыншинском районе искали 45-летнего пастуха. Мужчина отправился на поиск табуна лошадей, в итоге потерялся сам. Нашли его на территории Зеленоградской сельхозбригады. В медицинской помощи сельчанин не нуждался. Трое североказахстанцев не смогли открыть входную дверь. А в Петропавловске восемь человек, из которых шестеро детей, застряли в лифте. Также ЧС-ники помогли автомобилистам в Акжарском и Мамлютском районах. Из-за гололедицы водители не справились с управлением и слетели в кювет. Помощь врачей им не понадобилась.