Сенаторы РК посетили Кызылжарский район с рабочей поездкой

Подвести итоги работы и наметить планы. С 29 декабря начались выезды депутатов Сената Парламента РК в районы. В СКО решили начать с Кызылжарского. В селе Бесколь сенаторы Ольга Перепечина и Асем Рахметова встретились с мажилисменами и представителями общественного совета.

АСЕМ РАХМЕТОВА, депутат Сената Парламента РК от СКО:

— Мы в данное время ставим задачи: разъяснить и рассказать нашим избирателям о той работе, которая проводится в стенах Парламента. Также обсудить те вопросы, которые у нас есть в регионах, в районах, чтобы во время обсуждения законов эти вопросы взять на вооружение. Хотим разъяснить, как формируется бюджет, какие законы в данное время в стенах Парламента обсуждаются. За 2-ую сессию 78 созыва рассмотрено 38 законов, из них 28 было принято.

ОЛЬГА ПЕРЕПЕЧИНА, заместитель председателя Сената Парламента РК:

— Мы работаем много лет в рамках ЕврАзЭС. Ратифицировал много соглашений взаимовыгодных для нашего союза, в целом, для Центральной Азии. И сегодня приносит свои результаты. В прошлом году реализовано более 200 инвестиционных проектов на 968 млрд тенге. Это позволило создать около 20 тысяч новых рабочих мест.

В рамках работы над законодательством в прошедшем году удалось снизить на 10 тысяч излишних требований к бизнесу, рассказывает вице-спикер Сената. Ольга Перепечина отметила, что 2023 год был насыщен политическими событиями.

ОЛЬГА ПЕРЕПЕЧИНА, заместитель председателя Сената Парламента РК:

— В целом, мы практически закончили в стране политическую реформу. Мы с вами все участвовали в прошлом году в референдуме, когда были внесены изменения в Конституцию нашей страны, где, в общем-то, произошла трансформация нашей политической системы. Мы приняли, что Президент страны нашей будет избираться на 7 лет, один срок. Паламент принял поправки в закон «О выборах РК», где предусмотрена 30% квота для представительства женщин, молодёжи и социально уязвимых слоёв населения.

После встречи в районном акимате сенаторы посетили Бескольскую среднюю школу №3. Она открыла свои двери в 2020 году. Учащиеся показывают отличные результаты.

АЙНУР САРСЕНОВА, директор Бескольской средней школы №3, Кызылжарский район:

— В школе функцинируют секции по футболу, волейболу, теннису, шахматам, баскетболу, армрестлингу и борьбе. Медиацентр функционирует, где дети с радостью приходят изучать азы журналистики и мобилографии, видеосъёмок, монтажа видео, ведут свои авторские передачи. Очень отрадно видеть, что за три года наши дети достигают таких высот. Буквально в 2023 году в республиканском конкурсе киносъемок наши дети заняли призовые места. Маленькими шагами идём к большим успехам.

В 2023 году в школе появилось радиовещание, где дети могут попробовать себя в роли ведущих. На момент открытия школы здесь обучались 270 учеников. Сейчас их уже более 430-ти. Учебное учреждение со смешанным языком обучения.

Диана Салихова