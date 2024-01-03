Более 1150 телефонных сообщений приняли полицейские за 3 дня новогодних праздников

Североказахстанские полицейские подвели итоги работы за три новогодних дня. 31 декабря, 1 и 2 января по оперативному каналу «102» было принято 1154 телефонных сообщения. 369 из них требовали немедленного реагирования полиции.

В полицию поступило более тысячи сообщений. Из них по линии краж -10, мошенничеств -3, семейных скандалов — 38. Также зарегистрировано 26 фактов нарушения тишины в ночное время. Примечательно, что в течение трех последних суток чаще всего североказахстанцы звонили в полицию с 18.00 часов до полуночи и с часа ночи до четырех часов утра. По всем вызовам стражи порядка приняли необходимые меры.

КАИРБЕК БАЙМОНКЕНОВ, начальник центра оперативного управления УП г.Петропавловска:

— По итогам новогодних дней криминогенная обстановка в областном центре стабильная. Тяжких и особо тяжких преступлений не зарегистрировано. На канал «102» с 31 декабря по 2 января поступило 369 обращений. Большая часть из них — семейные дебоши и нарушения тишины. По городу с помощью камер видеонаблюдения выявлено 66 различных административных правонарушений.

На дорогах области с 31 декабря по 2 января задержано 5 водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Следующие выходные — 6 и 7 января стражи порядка также проведут в усиленном варианте несения службы, обеспечивая общественный порядок в областном центре, в районах и на загородных трассах.

Валерия Сиваш