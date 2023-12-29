В СКО реализуют дорожную карту по усовершенствованию уголовно-исполнительной системы

Предприниматель из Петропавловска Абзал Курманкин открыл производство по деревообработке в 2022 году. Практически сразу он столкнулся с дефицитом кадров. Кроме того, те, кого он трудоустраивал, безответственно относились к своей работе. Предприниматель нашёл решение этой проблемы.

АБЗАЛ КУРМАНКИН, директор ИП «Курманкин А.Д.»:

— Обратился в ДУИС. Они предложили открыть цех внутри колонии, предоставили мне помещение. В июле этого года я здесь развернулся. Начал с троих рабочих, на сегодня уже 15 человек работают в три смены, контролёры их контролируют. Снабжаем их всем, что надо, за безопасность тоже отвечаем. Станки приобрели по программе поддержки молодёжи, под 2% взяли кредит, приобрели несколько станков. Сейчас выиграли грант на производство пеллетов. В ближайшее время собираемся запускать это производство.

Существующее производство, оно базируется на территории учреждения №48, ориентировано на изготовление поддонов. Реализуют готовую продукцию по Казахстану.

ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВ, заместитель начальника ДУИС по СКО:

— В рамках распоряжения Премьер-министра РК в сентябре месяце разработана дорожная карта по оздоровлению обстановки в системе УИС на 2023-2025 годы. В рамках данной программы проводится ряд мероприятий. Одним из них является повышение трудовой занятости в учреждениях области. На сегодня в учреждениях трудоустроено 634 человека. В данном учреждении трудоустроено 186 человек.

В области на базе учреждений уголовно-исполнительной системы находятся 24 предприятия, 9 из них открылись в 2023-м году.

АЛМАС ЖАЛМАГАМБЕТОВ, начальник управления прокуратуры СКО:

— Предприниматели занимаются изготовлением брусчатки, изготовлением сёдел, СТО. На сегодня трудоустроено более 450 осужденных, на каждом предприятии порядка 30 осужденных. Им предоставляется возможность своевременно гасить ущерб, заработная плата им своевременно оплачивается.

Для создания дополнительных рабочих мест осужденным разработаны проекты модульных сооружений для расширения производств на территориях учреждений. Особое внимание в прокуратуре области уделяют противодействию пыток.

АЛМАС ЖАЛМАГАМБЕТОВ, начальник управления прокуратуры СКО:

— Во всех учреждениях установлены терминалы для подачи электронных обращений. В учреждениях функционирует более 2500 камер видеонаблюдения. Тем самым, мы упростили для осужденных порядок обращений, а также обеспечили круглосуточный мониторинг видеонаблюдения.

В этом году осужденные написали 5 жалоб, в которых доказывали, что за колючей проволокой их пытают. В областной прокуратуре объяснили, что каждый случай тщательно разбирался. Информация, изложенная в жалобах осужденных, не нашла своего подтверждения.

Дарья Пышмынцева