В СКО чествовали спортсменов

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан создан в 1990 году. В 1992 он официально зарегистрирован, а в 1993 году получил признание Международного Олимпийского комитета.

СЕРИК САПИЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НОК РК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА РК:

— В этом году исполнилось 30-летие признания нашего Олимпийского комитета. В связи с этим мы ездим по всему Казахстану, награждаем наших ветеранов спорт, именитых спортсменов наградами, благодарственными письмами за вклад в развитие олимпийского движения и в целом за вклад в развитие спорта нашей страны.

Всего в сборной страны около 420 североказахстанских спортсменов высокого класса. С начала года они завоевали более 630 медалей на чемпионатах Азии и мира, республиканских и международных турнирах.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Пользуясь случаем, поздравляю ветеранов, всех спортсменов и причастных к спорту с 30-летием национального олимпийского движения. Впереди нас ждут большие победы, большие старты. Главные игры — летние игры во Франции. На сегодня две лицензии завоевал наш велогонщик Алексей Луценко. Также семь спортсменов имеют статус кандидата от нашей области. Верим, что олимпийская сборн6ая достойно выступит на олимпиаде и покажет хорошие результаты.

Амангали Бекболатов — в числе первых награжденных. Спортсмен получил от акима области благодарственное письмо и памятный подарок. Напомним, что он одержал первенство по греко-римской борьбе на чемпионате среди военнослужащих, проходившем в Азербайджане.

АМАНГАЛИ БЕКБОЛАТОВ, ЧЕМПИОН МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:

— Чемпионат мира прошел в Баку. Могу сказать, что игра была успешной. Я сыграл 4 схватки и выиграл все. Так я стал чемпионом мира среди военнослужащих. Огромное спасибо. Я очень рад. Мы не остановимся на достигнутом. Впереди Казахстан, чемпионат Азии и Олимпиада. В общем, это только начало.

В развитие борцовского спорта в регионе внес огромный вклад Бауыржан Кульжанов. Президенту федерации борьбы СКО и Почетному гражданину Петропавловска вручили юбилейную медаль.

БАУЫРЖАН КУЛЬЖАНОВ, ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОРЬБЫ СКО:

— Сегодня в нашей стране, в нашем регионе большая радость. Если говорить о наших достижениях, отмечу, что Алтынбек Аусагитов стал первым казахстанским чемпионом мира по қазақ күресі. Мы этому очень рады. Стараемся выйти на высший уровень. Пять лет назад открыли клуб «Қызылжар арландары». За это время воспитали много детей и добились определенных успехов.

Жамбыл Тасеменов — ветеран спорта, Почетный гражданин Северо-Казахстанской области, мастер спорта по греко-римской борьбе. В 1994 году он был назначен директором Северо-Казахстанской областной школы-интерната №1 и внес значительный вклад в сферу спорта. Сегодня труд уважаемого деятеля отмечен медалью.

ЖАМБЫЛ ТАСЕМЕНОВ, ПОЧЕТНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СПОРТА РК:

— Со всех сторон будем поддерживать, чтобы наши олимпийцы показали результат достойный, чтобы были чемпионами олимпиады. Я здесь хотел бы отметить тренеров. Хочется им пожелать дальнейших успехов в труде, долголетия.

Развитию спорта в регионе уделяется большое внимание. В настоящее время финансовую поддержку оказывают более 100 спортсменов.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/