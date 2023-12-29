Спикер Сената Маулен Ашимбаев подвел итоги работы Палаты за год

«Мы провели сегодня заключительное заседание этого года. Считанные дни остались до начала нового 2024 года. Уходящий год был насыщен изменениями в политической, экономической и социальной сферах для нашей страны. Есть все основания полагать, что этот год стал годом истинной политической модернизации в рамках конституционных реформ под началом нашего Президента. В этом году вступили в силу конституционные изменения в отношении парламента. В результате конституционных реформ возросла роль палат Парламента», — сказал Маулен Ашимбаев на заседании Сената.