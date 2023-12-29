По горячим следам задержали подозреваемых в убийстве семьи в Рабочем посёлке

Подозреваемые в убийстве семьи в Рабочем посёлке задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Напомню, 28 декабря полицейским поступило сообщение о том, что в одном из домов обнаружены 3 тела с признаками насильственной смерти. Убили целую семью: супружескую пару и их сына. Полицейские сработали оперативно, задержали двоих жителей Петропавловска. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст.99 ч.2 УК РК «Убийство двух и более лиц». Согласно статье 201-й Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

ЕНБЕК СЕМБИН, заместитель начальника ДП СКО:

— Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания в управлении полиции г.Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на объективные исследования всех обстоятельств дела. Дело находится на контроле прокуратуры и ДП СКО.

Камилла Карим