Азамата Бектасова назначили акимом Жамбылского района

В работе внеочередной 13-й сессии Жамбылского районного маслихата принял участие аким области Гауез Нурмухамбетов. Он внёс кандидатуру Азамата Бектасова на должность акима района.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Азамат Бауржанович более семи лет проработал на руководящих должностях в департаменте экологии, имеет опыт работы в сфере энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. За период профессиональной деятельности показал себя как профессионал своего дела. Азамат Бауржанович обладает необходимыми профессиональными знаниями и имеет практический опыт государственного управления. Прошу поддержать.

Депутаты поддержали предложение главы области.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, выпускник СКГУ и Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова:

— Имеет образование эколога и юриста. С 2011 по 2013 годы вел занятия в селе Покровке, а в 2014 начал карьеру в департаменте экологии СКО, в конечном итоге занял пост руководителя ведомства. Глава области пожелал удачи Азамату Бектасову и дал ряд поручений по развитию района.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Акимату района необходимо усилить работу с предпринимателями, сельхозформированиями по достижению плана показателей текущего года и поиску новых инвестиционных проектов.

В завершение встречи Азамат Бектасов выразил благодарность акиму области и депутатам за оказанное доверие.

Анна Богословская

