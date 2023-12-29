Авария со смертельным исходом случилась из-за гололёда в СКО

ДТП со смертельным исходом произошло в СКО. 27 декабря на 886 км автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» водитель «Mercedes-benz» выезжал из Сергеевки в областной центр. Не справившись с управлением из-за гололёда, допустил столкновение с автомобилем марки «КАМАЗ». В результате ДТП 4 пассажира легковой автомашины доставлены в центральную районную больницу. Двое умерли, не приходя в сознание. Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы, идёт дознание.

Диана Салихова

