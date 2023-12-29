Арман БЕРДАГУЛОВ: Говорить с акимом города на равных

В завершающем этот год выпуске специального проекта МТРК «Мандат» — интервью с председателем Петропавловского городского маслихата Арманом Бердагуловым.

Главная тема этого разговора – решения, которые принимали депутаты в этом году.

Поговорили, например, о повышении тарифов на вывоз мусора и пассажирские перевозки: о том, насколько оно своевременно и почему с автобусами все в порядке, а мусорные коллапсы случались в этом году не раз.

Обсудили почему, не смотря на постоянный контроль в том числе и со стороны депутатов, семь улиц отремонтировали настолько плохо, что их не стали принимать. А еще о том, насколько глубоко должен вникать в дела частных монополистов акимат. О приюте для бездомных животных, на который опять не нашлось средств. И о том, что 80 миллионов тенге на дизайн-код Петропавловска решили все-таки не тратить. О том, в какой очередности будут благоустраивать дворы в новом году. И о том, что будет с деревьями в городе. И еще о многом другом.

Но вместе с этим, очень интересно было обсудить, как поработал наш маслихат с новом созыве, сформированным в результате выборов по новым правилам. Изменилось ли что-то? Арман Бердагулов, как депутат уже третьего по счету созыва, признался, что – да.