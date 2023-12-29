Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана в сотрудничестве с банками представило новые меры для борьбы с мошенничеством в финансовой сфере

В соответствии с подписанным меморандумом, банки внедрят биометрическую идентификацию при регистрации и изменении пароля в мобильных приложениях. Также предусмотрена передача геолокационных данных перед операциями средствами в мобильном приложении. Банки обязаны проводить анализ исходных кодов программного обеспечения перед внедрением и устранять выявленные уязвимости.

Для обеспечения кибербезопасности клиентов при дистанционном обслуживании запрещено сохранение авторизационных данных и предусмотрены меры по маскированию вводимых секретов. Также отмечается внедрение антифрод-служб для выявления и предотвращения мошеннических операций. Банки без таких служб обязаны создать их в течение трех месяцев после подписания меморандума.