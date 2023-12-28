Волонтёры поздравляют с Новым годом детей из социально уязвимых слоёв населения

В канун новогодних праздников волонтёры поздравляют детей из социально уязвимых слоёв населения. Эту праздничную акцию сообщество «BIRGE» проводит совместно с волонтёрским движением «Помощь рядом».

ДИАНА АЙТЖАНОВА, активист волонтёрского движения «Помощь рядом»:

— Сегодня мы с сообществом «BIRGE» решили поздравить 55 детей из многодетных семей и с ограниченными возможностями. Со Снегурочкой и Дедом Морозом сделать им один день волшебства.

Семья Мухтаровых переехала в Петропавловск из Шымкента пять лет назад. Вместе с родителями в квартире проживают 6 детей.

ТАМЕРЛАН МУХТАРОВ:

— Как мы переехали сюда, уже 5 год пошёл. Пятый год подряд к нам Дед Мороз приходит. И государство нам помогает. Деньгами, домом помогает, едой и так далее.

Дети рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи, пели новогодние песни и получали сладкие подарки.

ЖАНБОЛАТ МУХТАРОВ:

— Сегодня пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Я им рассказал два стишка про Новый год. Они дали несколько пакетов конфет. Мне нравится Новый год, потому что там подарки и огромный стол вкусняшек.

В списке волонтёров — 20 адресов. В каждой семье от одного до шести детей. Всего за один день активисты планируют охватить более 50 ребят из социально уязвимых слоев населения.

Валерия Филатова