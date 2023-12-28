В СКО продолжают восстанавливать электроснабжение в сёлах

Из-за непогоды в Северо-Казахстанской области жители 181 населённого пункта остались без света 26 декабря. В большинстве сёл электроснабжение оперативно восстановили.

ЕРЛАН КАИРБЕКОВ, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ СКО:

— В области действует штаб, который координирует все заинтересованные государственные органы. В первую очередь были взяты на контроль все государственные объекты: школы, детсады, больницы, а также центральные котельные.

Аварийные участки ремонтировали 92 бригады, последствия плохой погоды ликвидировали 195 единиц техники предприятий АО «Севказэнерго» и ТОО «Кокшетау Энерго». Они незамедлительно приступили к восстановлению электроснабжения.

ЕРЛАН КАИРБЕКОВ, руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ СКО:

— На данное время без электроснабжения остаются 20 населенных пунктов и 1053 абонента. Основными причинами является обрыв линии электропередач, а также замыкание на подстанциях. Работа по восстановлению электроснабжения находится на особом контроле акимата области. Ожидаем сегодня, либо завтра до вечера, что подключим все оставшиеся населённые пункты к электроснабжению.

Без света временно остаются жители 8 районов: Есильского, Мамлютского, Кызылжарского, Айыртауского, Тимирязевского, им. Г.Мусрепова и Шал акына. Износ линий электропередач по области составляет 87%. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни декабрь снова покажет свой суровый характер. Перед праздниками и во время них будут дежурить аварийные бригады, которые при необходимости задействуют, объяснили в профильном управлении.

Дарья Пышмынцева

