В селе Бесколь восстановили новогоднюю ель после ночного пожара

Такую картину наблюдали прошлым вечером жители села Бесколь. Видео разлетелось по социальным сетям.

КАНАТ ДАРБАЕВ, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район: :

— 27 декабря в 18:37 поступило сообщение о возгорании елки на центральной площади села Бесколь. В 18:40 пожарные формирования прибыли, к этому моменту пожар был локализован. Данная елка 2014 года приобретения, на установку и украшение мы заключили договор с подрядной организацией на 500 тысяч тенге.

Вопреки опасениям жителей Бесколя, к девяти утра новая ель уже красовалась на главной площади. Такое оперативное решение проблемы стало возможным благодаря неравнодушию сельчан.

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Новую ёлку высотой 15 метров родному селу подарил местный житель. Пушистую красавицу срубили с его частного двора. Установил елку местный подрядчик за свой счет, за ночь ее украсили и работы продолжаются.

Жители Бесколя оценили и оперативность, с которой восстановили новогодний символ.

— Наша организация, где я работаю, помогала вчера в восстановлении этой елки, работали до ночи. Елка красивая, мне понравилась.

— Так быстро среагировали, восстановили. Посмотрите, какая нарядная, живая. Дай бог здоровья всем в наступающем году. Спасибо за оперативность, за восстановление нашей елочки, за новогоднее настроение.

— И вот елка искусственная была, она сгорела, хотя сколько стояла, все нормально было. А тут преображение случилось, появилась настоящая новогодняя елка.

Жители Бесколя не остались без праздничного настроения, остается надеяться, что Новый год пройдет без происшествий.

Анна Богословская

