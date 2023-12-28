Сотрудников полиции поздравили с наступающим Новым годом

Начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов поздравил государственных служащих и технический персонал с наступающим Новым годом. 15 специалистов поощрили благодарственными письмами.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник департамента полиции СКО:

— В каждом из достижений ДП есть большая заслуга каждого из вас. Техперсонал, дворники, водители, механики, редакторы по переводам, медицинские работники являются неотъемлемой частью нашего департамента. От чистого сердца благодарю вас за продуктивный год, за активную, совместную работу и достойные результаты.

В качестве подарка — программа ярких музыкальных номеров, исполненных оркестром и сотрудниками культурного центра ДП. В завершение специалисты поблагодарили организаторов за внимание и высокую оценку их труда.

— Встретить год Дракона достойно и красиво! С Новым годом, с новым счастьем!

Все праздничные дни офицеры и сержанты полиции традиционно проведут на усиленном варианте несения службы, обеспечивая спокойные и благополучные выходные для жителей и гостей региона.

Валерия Сиваш