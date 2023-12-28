Рекордный вес наркотиков за 10 лет и другие итоги борьбы с наркобизнесом в СКО

Об итогах года по линии противодействия наркопреступности рассказали полицейские. С начала года выявлено 272 наркоправонарушения — на 30 фактов больше, чем в прошлом году. Из них 115 фактов сбыта и 9 фактов хранения в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 700 кг различных наркотиков, из них 694 килогармма марихуаны, более 23 кг гашиша и чуть больше 2 кг синтетических наркотиков. В текущем году полицейские изъяли самую крупную партию наркотиков за последние 10 лет — около 600 кг, из них 20 кг гашиша, остальное — марихуана. Расширяя взаимодействие с населением, полицейские совместно с активистами общественного студенческого объединения «За будущее Казахстана» запустили анонимный чат-бот в Telegram. С октября поступило 36 обращений о рекламе «наркомагазинов» и одно — о возможной организации «закладок», по данному факту оперативно провели задержание.



Камилла Карим