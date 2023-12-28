Премьера фильма о реабилитации жертв политических репрессий

«Поколение «врагов народа». Этот фильм повествует о несправедливости, боли и преследованиях, которым подверглись жертвы политических репрессий, а также о 20-ти годах работы по их реабилитации.

«Я сполна испила чашу сиротства», — с болью в сердце говорит Кульзира Кулжабайкызы. Она — дочь «врага народа», как принято в то время было говорить. Вспоминать о тех временах ей очень больно. «Голодные, голые, нищие», — так она описывает тот период своей жизни.

С клеймом «сын врага народа» долгие годы жил и Болат Сагындыков. Он — идейный вдохновитель и инициатор фильма. Более 20-ти лет он проводит большую работу по реабилитации репрессированных.

БОЛАТ САГЫНДЫКОВ, Почётный гражданин СКО:

— Мой вклад — на пустом месте, по моей инициативе начато строительство мемориала. И в течение 20-ти лет много было трудностей. Никакой организации, никаких средств, никаких планов. Я думаю, это будет память для поколения сегодняшнего и для поколения будущего. Это большая память. Я думаю, этим ценен этот мемориал.

Только на мемориале более 7 тысяч имён. И работа по раскрытию информации ведется до сих пор, говорит Болат Сагындыков. Интервью для фильма дали дети «врагов народа», историки, юристы и другие специалисты не только местные, но и за пределами области.

РОЗА ШАКЕНОВА, консультант СКОФ партии «Amanat»:

— Мы ездили в Караганду, в Дулинку. В Дулинке есть музей, мы там снимали. Съёмки производили в Алматы, в архиве Президента. И также здесь на месте производились, в музее, в архиве.

На создание фильма потратили два месяца. Теперь Роза Шакенова думает над продолжением.

РОЗА ШАКЕНОВА, консультант СКОФ партии «Amanat»:

— Хронометраж фильма — 40 минут. Но материала у нас очень много. Мы в этом фильме хотели охватить все темы. Не только тему политических репрессий, хотели ещё голодомор охватить, ещё депортацию целых народов и конфискацию феодалов. Все эти материалы не влезли в хронометраж. Но, если будет финансирование, то мы готовы выпустить 2 и 3 часть.

На премьеру фильма пришли профессора, историки, преподаватели университета, представители партии. Фильм, несомненно, тронул сердца зрителей. Наблюдали за работой они, затаив дыхание, а у кого-то и вовсе проступили слёзы на глазах.

Диана Салихова