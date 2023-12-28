Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги работы Парламента за год

Кошанов отметил обновление состава после весенних выборов и сообщил о принятии 35 законов, подписанных Президентом. Среди них — закон о возврате незаконно выведенных активов, «Национальный фонд — Детям», и изменения в законодательство о недропользователях. Кошанов подчеркнул, что депутаты активно сотрудничали с избирателями и внесли свой вклад в новую политическую культуру.

В следующем году планируется продолжение работы в тесном взаимодействии с общественностью, особое внимание уделено поездкам в регионы для встреч с избирателями и контролю исполнения поручений Президента.