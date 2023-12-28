Министр национальной экономики РК заявил, что субъекты квазигоссектора будут более активно приглашаться в Парламент для представления отчетов о своих доходах и расходах

Это нововведение предусмотрено в проекте Бюджетного кодекса, который был одобрен депутатами Мажилиса в первом чтении.

“Поднимается вопрос, чтобы субъекты КГС отчитывались в Парламенте. Мы это предусматриваем сейчас, когда с законом о республиканском бюджете и с проектом бюджетов в маслихаты будут заходить соответствующие документы квазигоссектора, их бюджет. Во время отчета по исполнению бюджета тоже самое. Теперь субъекты КГС будут активнее приглашаться и сами будут отчитываться по своим доходам, расходам и своим планам”, — сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.