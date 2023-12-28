Мажилис одобрил в первом чтении проект Бюджетного кодекса, направленного на упрощение бюджетных процессов и внедрение блочного бюджета

Министр национальной экономики Алибек Куантыров подчеркнул, что изменения, предусмотренные новым кодексом, позволят сократить процедуры разработки планов развития, уменьшить корректировки бюджета и упростить процедуры согласования бюджетных программ. Также предусмотрено упрощение доиспользования бюджетных средств в следующем финансовом году. Сопутствующий законопроект вносит изменения в 26 законов, особо затрагивая нормы государственно-частного партнерства в контексте бюджета.

В рамках рассмотрения данных документов в Мажилисе Парламента депутатским корпусом совместно с Правительством проведена значительная работа по совершенствованию их положений и дополнительно проработан ряд вопросов. В том числе, усилен парламентский контроль за деятельностью субъектов квазигосударственного сектора.